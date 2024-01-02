البرلمان يشكر القيادة السياسية للتوجيه بصندوق مواجهة أمراض زواج الأقارب

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إشادة برلمانية بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لمواجهة الأمراض الوراثية والنادرة الناتجة عن زواج الأقارب، وسط شكر للقيادة السياسية على المبادرات الصحية خلال الفترة الماضية.

وأكد النائب عبد الهادى القصبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الاغلبية البرلمانية، الأهمية الكبرى لمشروع القانون، الذى يأتى لشمول الأمراض الوراثية والنادرة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وضع هذه الأمراض موضع الاهتمام.

وطالب "القصبي" الحكومة بإدارة الموارد المالية للصندوق لما يتطلع فيه المواطن من خدمات.

أيضا جاءت كلمة النائب محمد العمارى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ليوجه الشكر للقيادة السياسية لحرصها على صحة المواطن المصرى من خلال عدد من المبادرات الهامة، ولعل منها التوجيه حول الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، مشيرًا إلى أهمية مشروع القانون فى هذا الصدد.

وقال النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع القانون جاء لاستكمال الجزء الإنسانى من تغطية الصندوق للأمراض الوراثية المرتبطة بالجينات وحدوث خلل فيها، وكذلك النادرة، وأصبح هناك شريحة تعانى من هذه الأمراض فى المجتمع المصرى، منوها إلى تكبد الدولة ما يزيد عن مليار جنية فى ضوء 170 دعوى قضائية من أصحاب هذه الأمراض عام 2023.

وأشار الوحش، إلى أن مشروع القانون يتسق مع المواد الدستورية لاسيما المادة (18) التى تقر الرعاية المتكاملة للمواطنين صحيا.

فى السياق ذاته، وجه النائب أحمد العرجاوى، الشكر للقيادة السياسية التى تولى اهتمام بالمنظومة الصحية، مُطالبا الحكومة بالنظر فى نقص بعض الأدوية فى معاهد الأورام، وكذا أهمية وجود مكان يتلقى فيها الأطباء العلاج وقت الأزمات.

ويأتى مشروع القانون فى ضوء توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب، دون تحمل موازنة الدولة أيه أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الذى يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.