ياسر رشاد - القاهرة -

قال غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية من أوديسا، إن بولندا ودول أوروبا الشرقية هم الأكثر خوفا من تصاعد الصراع بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف خلال جولة المراسلين، أن طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتزويد أوكرانيا مجموعة من الصواريخ بعيدة المدى لإقامة بعض الهجمات الصاروخية على أحد مراكز صنع القرار الروسي ومخازن ومعامل لتصنيع الأسلحة، جاء الرد البولندي على لسان وزير خارجيته بطلب للاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بتلك الصواريخ.

وتابع أن الحكومة البولندية انتخبت حديثا وتحاول دعم أوكرانيا بكل قوة وهناك خوف خبير لدى بولندا من امتداد المعركة لديها وأن تكون في مواجهة روسيا.