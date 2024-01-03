عاجل.. ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين في إيران لـ 246 شخص بذكرى سليماني

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفاعت حصيلة التفجيرين الإرهابيين في كرمان الإيرانية إلى 73 شهيداً و173 جريحاً.

ووقعت عملية إرهابية منذ دقائق، استهدفت جموع زوار قبر قاسم سليماني، وعدد من القوى الأمنية التي كانت تنظّم مراسم إحياء الذكرى الرابعة لقاسم سليماني، في محافظة كرمان عبر زرع عبوتين ناسفتين في منطقتين مختلفين.

على جانب آخر، قال العميد يحي سريع قاسم المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين، إن القوات نفذت عملية استهداف لسفينة سي إم أي سي جي إم تَيج CMA CGM TAGE كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وقال نص البيان :" بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قالَ تعالى: { فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للعدوان والحصارِ، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ وبعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ

" CMA CGM TAGE سي إم أي سي جي إم تَيج "

كانتْ متجهةً إلى موانئَ فلسطينَ المحتلة".

وأضاف: "عمليةَ الاستهدافِ جاءتْ بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الاستجابةَ لنداءاتِ القواتِ البحريةِ اليمنيةِ بما في ذلك الرسائلُ التحذيرية النارية، ونؤكدُ استمرارَنا في منعِ السفنِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ من الملاحةِ في البحرين الأحمرِ والعربيِّ حتى إدخالِ ما يحتاجُه إخوانُنا في قطاعِ غزةَ من غذاءٍ ودواء".

وقال إن القواتِ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَ حركةِ الملاحةِ في البحرين الأحمرِ والعربيِّ إلى كافةِ الوِجهاتِ حولَ العالمِ باستثناءِ موانئَ فلسطينَ المحتلة، كما تؤكدُ القواتُ اليمنية أن أيَّ اعتداءٍ أمريكيٍّ لن يمرَّ دون ردٍ أو عقاب.

وحذر العدوَّ الأمريكيَّ أو غيرَه من أيِّ اعتداءٍ أو إجراءٍ يمثلُ حمايةً للسفنِ التجاريةِ التي تذهبُ إلى الكيانِ الصهيوني.

وقدمُ التهنئةَ والعزاءَ للأخوةِ المجاهدين في حركةِ المقاومةِ الإسلاميةِ حماس، في استشهادِ المجاهدِ القيادي صالح العاروري ورفاقِه الشهداء.