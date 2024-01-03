اخبار العالم

التلفزيون الرسمي الايراني: طهران تعلن حدادا وطنيا الخميس بعد مقتل أكثر من مئة شخص في تفجيرين

0 نشر
0 تبليغ

أعلنت السلطات في ايران الخميس يوم حداد وطني بعد مقتل 103 أشخاص في انفجارين وقعا قرب مرقد اللواء قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب البلاد، أثناء مشاركة حشود في إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة أميركية، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الايراني.

وأفاد التلفزيون الايراني بانه "إثر الهجوم الإرهابي في كرمان، أعلنت الحكومة غداً الخميس يوم حداد وطني في سائر أنحاء البلاد".

كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الرسمي الايراني: طهران تعلن حدادا وطنيا الخميس بعد مقتل أكثر من مئة شخص في تفجيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا