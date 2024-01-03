التلفزيون الرسمي الايراني: طهران تعلن حدادا وطنيا الخميس بعد مقتل أكثر من مئة شخص في تفجيرين

أعلنت السلطات في ايران الخميس يوم حداد وطني بعد مقتل 103 أشخاص في انفجارين وقعا قرب مرقد اللواء قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب البلاد، أثناء مشاركة حشود في إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة أميركية، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الايراني.

وأفاد التلفزيون الايراني بانه "إثر الهجوم الإرهابي في كرمان، أعلنت الحكومة غداً الخميس يوم حداد وطني في سائر أنحاء البلاد".