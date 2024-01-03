أعلنت السلطات في ايران الخميس يوم حداد وطني بعد مقتل 103 أشخاص في انفجارين وقعا قرب مرقد اللواء قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب البلاد، أثناء مشاركة حشود في إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة أميركية، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الايراني.
وأفاد التلفزيون الايراني بانه "إثر الهجوم الإرهابي في كرمان، أعلنت الحكومة غداً الخميس يوم حداد وطني في سائر أنحاء البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الرسمي الايراني: طهران تعلن حدادا وطنيا الخميس بعد مقتل أكثر من مئة شخص في تفجيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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