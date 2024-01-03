حكومة الأرجنتين زعمت توقيف 3 أجانب من لبنان وسوريا للاشتباه بتخطيطهم لـ"عمل إرهابي"

زعمت الحكومة الأرجنتينية، أنّ السلطات اعتقلت ثلاثة أجانب، مواطنين من سوريا ولبنان، للاشتباه في تخطيطهم "لعمل إرهابي" في البلاد، وفق ادعائها، بحسب ما نقلت عنها وكالة "فرانس برس".

وذكرت وزارة الأمن على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّه "لقد قمنا بتحييد وصول خلية إرهابية محتملة إلى البلاد"، مشيرة إلى أنّ أحد المشتبه بهم كان يحمل جوازات سفر فنزويلية وكولومبية.