زعمت الحكومة الأرجنتينية، أنّ السلطات اعتقلت ثلاثة أجانب، مواطنين من سوريا ولبنان، للاشتباه في تخطيطهم "لعمل إرهابي" في البلاد، وفق ادعائها، بحسب ما نقلت عنها وكالة "فرانس برس".
وذكرت وزارة الأمن على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّه "لقد قمنا بتحييد وصول خلية إرهابية محتملة إلى البلاد"، مشيرة إلى أنّ أحد المشتبه بهم كان يحمل جوازات سفر فنزويلية وكولومبية.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة الأرجنتين زعمت توقيف 3 أجانب من لبنان وسوريا للاشتباه بتخطيطهم لـ"عمل إرهابي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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