حذرت وزارة الخارجية الألمانية من تزايد مخاطر تصعيد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس بعد مقتل الرجل الثاني في الحركة، ودعت رعاياها إلى مغادرة لبنان على وجه السرعة.
واشارت الوزارة الالمانية على موقعها على الإنترنت، الى انه "لا يمكن استبعاد تفاقم الوضع من جديد واتساع النزاع خصوصاً بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في منطقة بيروت في 2 كانون الثاني 2024، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأجزاء الجنوبية من لبنان، وصولاً إلى المناطق المدنية في جنوب بيروت".
وشددت على أن "الوضع الأمني في المنطقة متقلب للغاية"، داعية المواطنين الألمان إلى مغادرة هذا البلد "بأسرع وسيلة ممكنة".
وجاء التحذير بعد اجتماع وحدة الأزمات التابعة للحكومة الألمانية الأربعاء.
وكانت ألمانيا قد أصدرت تحذيراً من السفر إلى لبنان في تشرين الأول الماضي، عقب اندلاع الحرب بين حماس واسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية ألمانيا تدعو رعاياها لمغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن: الوضع الأمني في المنطقة متقلب للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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