بتهمة ارتكاب إبـ.ـادة جماعية.. تعرف على موعد أولى جلسات محاكمة إسرائيل أمام «العدل الدولية»

الشارقة - اميمة ياسر -

حددت محكمة العدل الدولية موعد أولى جلسات النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها "إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حربها على قطاع غزة".

وقال كلايسون مونيلا، متحدث وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، إنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة في الـ 11 من يناير الجاري بمدينة لاهاي الهولندية.

وأضاف مونيلا أن المحاكمة ستتواصل في اليوم التالي، لافتا إلى أن جنوب إفريقيا تواصل تحضيراتها في هذا الخصوص.

يشار إلى أن جنوب إفريقيا قدمت مؤخرًا طلبًا لفتح دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة"، وذلك وفقاً لبيان نشرته المحكمة ذاتها.

وفي وقت سابق، قامت جنوب إفريقيا باستدعاء سفيرها لدى إسرائيل، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.