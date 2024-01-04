الجيش الإسرائيلي: مقتل رهينة إسرائيلي الشهر الماضي في أثناء محاولة إنقاذ فاشلة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "الرهينة الإسرائيلي ساعر باروخ لقي حتفه الشهر الماضي في أثناء محاولة إنقاذ كانت تقوم بها قوات خاصة في غزة"

وكشف الجيش في بيان أنه "في هذه المرحلة، لا يمكن تحديد ملابسات وفاة ساعر، وليس من المعروف ما إذا كان قتل على يد حماس أو قتل بنيران قواتنا".

وكانت قد ذكرت حماس في الثامن من كانون الأول أن "باروخ قتل خلال محاولة إنقاذ".