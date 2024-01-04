بعد صالح العاروري.. إسرائيل تكشف عن قائمة بأسماء قيادات حمـ.ـاس لاغتيالهم

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلام عبرية عن خطة وضعتها القيادة الأمنية في إسرائيل تتضمن أبرز أسماء قيادات الفصائل الفلسطينية، الذين ترغب تل أبيب في تصفيتهم، وذلك عقب عملية استشهاد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في هجوم جنوب بيروت أمس الثلاثاء.

ووفقا لما نشرته هيئة البث الإسرائيلية، فإن القائمة الطويلة التي وضعتها القيادة الإسرائيلية، تضم أبرز أسماء قادة حركة حماس في الداخل والخارج، أبرزهم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، والقيادي البارز في حماس خالد مشعل، وعضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق.

كما تضم القائمة كل من: رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، ومحمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ومروان عيسى نائب القائد العام لكتائب القسام، وعزالدين حداد وهو قائد لواء غزة في كتائب القسام، محمد شبانة قائد لواء رفح.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، كما استشهد قياديين اثنين من كتائب القسام "الجناح العسكرى للحركة.