حدث ليلاً| توجيه عاجل من التعليم بعد انتشار الجدري المائي.. وتطورات الأوضاع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضي

وافق مجلس النواب خلال جلسة العامة، التي عقدت الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية التشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن تملك الأجانب للأراضي.

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مع استحقاق شهادة الـ 25%.. 4 خيارات أمام العملاء لإعادة استثمار مدخراتهم

يقترب بنكا الأهلي ومصر الحكوميان من إرجاع 500 مليار جنيه إجمالي حصيلة مدخرات شهادتي الـ 22.5% والـ 25% إلى حسابات العملاء مع قرب نهاية آجالها واستحقاق أصل الأموال (مع الفوائد للفئة ذات العائد 25%) بداية من يوم الخميس المقبل حتى اليوم الأول من فبراير المقبل.

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الاحتلال يشن غارة جديدة على منزل في الناقورة جنوبي لبنان

سقط عدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية على مبنى من 3 طوابق في الناقورة جنوبي لبنان، حسبما أعلنت سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

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انفصام عن الواقع.. إبراهيم عيسى يعلق على خطاب الأمين العام لـ "حزب الله"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اليوم، يعبر عن انفصام حقيقي عن الواقع، قائلا: "حسن نصر الله هو أذكى من في المحور الذي يطلق على نفسه مقاومة وأشدهم براعة وخطابة ولكن نشفق على بيان ما يسمى نفسه محور المقاومة".

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الحكومة تكشف دوافع تحريك أسعار الكهرباء والبنزين والمترو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة أجلت رفع الأسعار 3 مرات متتالية، ولكن العديد من الأرقام شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وعلى سبيل المثال ارتفع دعم الكهرباء إلى 90 مليار جنيه في 2023 نتيجة ارتفاع سعر الدولار، والناتج عن استيراد الوقود لعمل محطات الكهرباء.

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متحدث جيش الاحتلال: نواصل العمل في خانيونس فوق الأرض وتحتها

قال الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل العمل في خانيونس فوق الأرض وتحتها، مشيرًا إلى أن العمليات ستستغرق وقتا.

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توجيه عاجل من التعليم للمدارس بعد انتشار الجديرى المائي

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منشورا على المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس.

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زيادة الأسعار مستمرة في 2024.. "متحدث الحكومة" يكشف موعد تحسن مؤشرات الاقتصاد

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أزمة ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار مستمرة حتى 2024 على أن تتحسن المؤشرات في 2025.

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رئيس "مصر السيادي" يكشف خطة الاستخدام الأمثل لمقرات الوزارات بوسط البلد

استعرض أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، جهود الصندوق خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مساء اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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