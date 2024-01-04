هل تتعرض الإسكندرية لموجات تسونامي؟.. معهد علوم البحار يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

قدم الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، عرضا لشرح مخاطر موجات التسونامى وكيفية حدوثه والإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة تلك المخاطر التي قد تهدد السواحل المصرية وبخاصة مدينة الإسكندرية وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا بمحافظة الاسكندرية لدراسة الموضوعات المتعلقة بالمد البحرى على سواحل مدينة الإسكندرية والذي ترأسه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن الخطة القومية لحماية السواحل المصرية من مخاطر موجات تسونامي.

واستعرض الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، الدراسات التي يقوم بها المعهد في هذا المجال وما يمتلكه من أجهزة رصد وقياس وبرامج لعمل النماذج الخاصة بموجات التسونامى وتحديد الأماكن الأكثر تهديدا.

وعرض خرائط المحاكاة الخاصة بغرق الأماكن المهددة من ساحل مدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى شرح آليات الإنذار المبكر الممكن اتباعها، وطرق الإبلاغ والتحذير على مختلف المستويات الاستراتيجية والتنفيذية وذلك في إطار وضع خطة شاملة للحماية والحد من مخاطر موجات التسونامي المحتملة على سواحل الإسكندرية.

وأوضح أن مدينة الإسكندرية قد تعرضت للغرق بسبب موجات التسونامى خلال عامي 365م و1303م وذلك على أثر الزلازل المدمرة التي حدثت بالبحر المتوسط خلال تلك الأعوام، وبالرغم من ذلك فإن إحتمالية حدوث تسونامى ضعيفة ولكن لابد من وضع برامج للتوعية للمواطنين وخطة شاملة الاستعداد لموجات التسونامي لتكون بمثابة منظومة الإنذار المبكر لحماية شواطئ الإسكندرية، وهذا ما يقوم به المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

وقال إن محافظة الإسكندرية تولى اهتماما كبيرا للاستعداد المسبق لأي مخاطر طبيعية قد تتعرض لها المحافظة وأهمية رصد الأماكن الأكثر عرضة للخطر للعمل على وضع خطط مسبقة للحد من المخاطر في حال التعرض لأي كوارث طبيعية.

جاء ذاك بحضور أعضاء اللجنة دكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، ودكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار ودكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، دكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف، مصطفى عرابي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الإسكندرية، المهندسة آية جمالمعاون محافظ الإسكندرية، المهندسة نيفين الليثيمسؤول ملف التغيرات المناخية بالمحافظة ومقرر اللجنة ممثلي الجهات والهيئات المعنية.