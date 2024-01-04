المندوب الروسي بالأمم المتحدة: التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان هو بسبب الوضع في غزة

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن "ما يحدث في البحر الأحمر هو نتيجة للعملية الإسرائيلية الوحشية في غزة".

واشار الى أن "مشكلة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، لا تتطور بهذه الطريقة المقلقة في فراغ، أعتقد أنه من غير المحتمل أن ينكر أي من زملائنا حقيقة أن ما يحدث في البحر الأحمر نتيجة مباشرة للعنف في غزة"، لافتا الى ان "التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى وكذلك على الحدود بين إسرائيل ولبنان أيضا بسبب الوضع في غزة".

ورأى أنه "ليس سرا أنهم في منطقة الشرق الأوسط يشعرون بخيبة أمل شديدة لأن الولايات المتحدة طوال هذا الوقت تغطي تصرفات إسرائيل، كانت تحتجز بقية أعضاء مجلس الأمن رهينة ولا تسمح لهم بتبني قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وباستخدام حق النقض تقوض واشنطن كل الجهود المبذولة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين"، مؤكدا أن "هذا هو سبب الغضب في العالم العربي، الذي يتخذ أحيانا أشكالا خطيرة مثل عمليات أنصار الله في البحر الأحمر".