انخفاض البوري وارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك المكرونة السويسي والجمبري والبوري في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار السمك البلطي.

ويرصد الخليج 365 في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 62 و66 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105جنيها، بانخفاض جنيه.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 و300 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 جنيها و235 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و125 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.