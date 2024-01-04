مختارا عندقت استنكرا جريمة قتل ابن البلدة في القبيات: لملاحقة المعتدي وعدم تمييع القضية

أعرب مختارا عندقت جوزيف جريج عماد وابراهيم عفيف القاضي، عن استنكارهما "الجريمةالنّكراء الّتي وقعت في القبيات، وذهب ضحيّتها ابن بلدة عندقت (ط. ع)، الّذي قُتل في منزله بطريقة وحشيّة".
وطالبا في بيان، الأجهزة الأمنية والقضاء المختص بـ"ملاحقة المعتدي الّذي لديه سوابق مماثلة، كما نطالب الدّولة بإعادة النّظر في تجميد قانون الإعدام، وإعادة تطبيقه على كلّ من تسوله نفسه القتل لأيّ أسباب حتّى يرتدع المجرم، وكلّنا رأينا كيف خفّت الجرائم في عهد رئيس الجمهوريّة الرّاحل الياس الهراوي عند تنفيذ هذا الحكم".
وطالب المختاران بـ"عدم تمييع القضيّة لأيّ أسباب سياسيّة، لأنّه سيكون لنا موقف بعد التّشاور مع المعنيّين والمسؤولين في البلدتين".
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