انت الان تتابع خبر شاهد الدمار الذي حل بعجلة "السعيدي" بعد قصفها بمسيرة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأدت الحادثة الى استشهاد السعيدي مع أحد مرافقيه، إضافة الى إصابة 6 عناصر آخرين نتيجة قصف طائرة مسيرة ظهر اليوم الخميس اثناء دخول العجلة لمقر اللواء 12 التابع للحشد الشعبي بمنطقة شارع فلسطين شرقي بغداد.



ويبين الفيديو مدى الأضرار التي لحقت بالعجلة إضافة الى تضرر البنى التحتية القريبة منها كما يوضح الفيديو أدناه: