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شاهد الدمار الذي حل بعجلة "السعيدي" بعد قصفها بمسيرة (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وأدت الحادثة الى استشهاد السعيدي مع أحد مرافقيه، إضافة الى إصابة 6 عناصر آخرين نتيجة قصف طائرة مسيرة ظهر اليوم الخميس اثناء دخول العجلة لمقر اللواء 12 التابع للحشد الشعبي بمنطقة شارع فلسطين شرقي بغداد.

ويبين الفيديو مدى الأضرار التي لحقت بالعجلة إضافة الى تضرر البنى التحتية القريبة منها كما يوضح الفيديو أدناه:
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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