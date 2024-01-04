رئيس وزراء اليابان : إعادة إعمار المنطقة المنكوبة بالزلزال من أولويات الحكومة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن على رأس أولويات أجندة حكومتة للعام الجاري 2024 إعادة إعمار المنطقة المنكوبة بالزلزال.

و قال كيشيدا في مؤتمر صحفي له بمناسبة العام الجديد إن الاستجابة لكارثة زلزلال "نوتو" هي من أهم القضايا الرئيسية لحكومته هذه السنة.

وأضاف أنه يشعر بالقلق إزاء العديد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وأن عملية الإخلاء الطويلة المحتملة تحتاج إلى جهود متواصلة طويلة الأمد ،منوها بأن المقر الرئيسي لإدارة الطوارئ يعمل بكامل طاقته، وتم إرسال 1400 فرداً من قوات الدفاع و400 من رجال الشرطة لأعمال البحث والانقاذ، إضافة إلى الإغاثة.

وفي رسالة شخصية إلى محافظة إيشيكاوا ومناطق الزلزال المنكوبة، قال كيشيدا "نحن بحاجة إلى العمل معًا للتغلب على الكارثة واستعادة سبل العيش الهادئة وأنا أقف معهم.. ونحن بحاجة إلى دعم مستدام وسريع وإصلاح الطرق لتسريع إيصال المساعدات، واستعادة البنية التحتية للحياة".

يذكر أن الزلزال الذي ضرب منطقة وسط اليابان يوم رأس السنة الجديدة بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 73 شخصاً في محافظة إيشيكاوا والمنطقة المحيطة بها.