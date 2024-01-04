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"الخارجية العراقية": نحتفظ بحق الرد على أية محاولة للمساس بأراضينا وقواتنا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة للاعتداء السافر الذي استهدف أحد المقار الأمنية العراقية في العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن العراق يحتفظ بحق الرد على من يحاول المساس بأراضيه وقواته.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكدت الوزارة، في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز)، أن الاعتداء على تشكيل أمني يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويخضع لسلطة الدولة يعد تصعيدًا خطيرًا، مشددة على أن العراق يحتفظ بحقه باتخاذ موقف حازم وكل الإجراءات التي تردع من يحاول المساس بأراضيه وقواته الأمنية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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