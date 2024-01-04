مقاتلات الناتو الاعتراضية تصدت لـ350 محاولة اختراق جوي روسية خلال العام 2023

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي أن القوات الجوية للحلف نفذت 350 عملية اعتراض ناجحة لمقاتلات روسية حاولت اختراق أجواء الدول الأعضاء في الحلف على مدار العام 2023 في أجواء منطقة بحر البلطيق.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشارت القيادة العسكرية للحلف -في تقريرها السنوي عن أدائها للعام 2023- إلى أن ذلك تم بفضل المظلة الجوية الدائمة التي تتولى تأمين وحراسة أجواء دول القوس الشرقي للحلف على مدار الساعة لصد أية محاولات اختراق جوي للطائرات المعادية.

وقالت القيادة العسكرية للحلف إن المظلة الجوية المشار إليها تتصدى بصورة مباشرة للعدائيات الجوية المفاجئة دونما الحاجة إلى التنسيق والاتصال بوحدات المراقبة الجوية.

وأشار الناطق باسم الناتو دايلان وايت، إلى أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يمثل التهديد الأمني الأكبر الذي يواجه الحلف لكنها برغم ذلك حفزت قادة دول الحلف على إيلاء اهتمام تمويلي أكبر بتطوير نظم الدفاع الجوي والاستطلاع والكشف المبكر عن العدائيات وذلك من واقع خبرة الحرب الروسية الاوكرانية، وهو ما يبرر قرارات الحلف بنشر مقاتلات متطورة بصورة أكبر على الأراضي الرومانية لا سيما بعد هجوم المقاتلات الروسية على خطوط أنابيب الغاز الغاطسة في بحر البلطيق في أكتوبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن حلف شمال الأطلسي نفذ خلال العام 2023 أكبر مناورات جوية تدريبية متقدمة شاركت فيها 250 من أحدث مقاتلات الترسانة الجوية لدول الحلف وحملت عنوان "حماة السماء 2023".