الخطيب: المقاومة تقوم بحماية لبنان وهذا لا يجب أن يُشكِّل عامل قلق لأحد بل عامل اطمئنان

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، إلى أنّه "لدينا اليوم من يدعي أن من يجلب الدمار والخراب على لبنان هي المقاومة انتصارًا للمنطق الاسرائيلي، النابع من الخلفية الطائفية والمذهبية السياسية المتمسِّكة بامتيازاتها لصالح طبقة من المنتفعين بإسم الطوائف، وعلى حسابها التي تخدم العدو بالنتيجة من حيث تدري أو من حيث لا تدري، فتُضْعِف المنطق الوطني أمام التحديات التي تواجهه وتُصيب الوحدة الوطنية في مقتل وتُسَهِّل على العدو الوصول إلى أهدافه".

ولفت، في خطبة الجمعة، إلى أنّ "المقاومة لم يكن همّها يوماً الاستقواء لطائفة على طائفة، ولم تتأسس المقاومة لاهداف شيعية، ولا أن تأخذ محل الدولة وإنما الدفاع عن الكيان اللبناني في مواجهة العصابات الصهيونية وحماية لبنان إلى جانب الجيش الوطني الذي يدفع الشهداء إلى جانب المقاومة والشعب اللبناني".

وأوضح الخطيب أنّ "في المسألة الداخلية فالجميع على قناعة ونحن الطائفة الشيعية والمقاومة نعرف مثلهم على الاقل ان الاصلاح يحتاج إلى توافق الجميع".

وشدد الخطيب على أنّ "المقاومة في لبنان تقوم بعمل ردعي حينما تشغله على الحدود، لأن العدو يُصرِّحُ علناً بأنه يريد انهاء القوى المقاومة وعلى رأسها المقاومة اللبنانية التي يعتبرها خطراً على كيانه ومشاريعه التي أعلنها صراحة في الخارطة التي رفعها رئيس وزراء العصابات الصهيونية المحتلة لفلسطين التي لا وجود فيها لدولة فلسطينية حتى دولة المسخ التي تمَّ التوافق عليها مبدئياً ولم يوضع لها لا حدود ولا إمكانيات ولا وجود لها في هذه الخارطة"، مشددًا على أنّ "المقاومة في الواقع تقوم بحماية لبنان وشعبه وأرضه وكيانه وهذا لا يجب أن يُشكِّل عامل قلق لأحد بل عامل اطمئنان، وهي بذلك لا تستجلب العدوان لأن العدو مارس العدوان ويمارس العدوان والاحتلال فعلاً والمقاومة تقوم برد الفعل لا الفعل".