الراعي: السياسيون يهدمون الوطن لكن من خلال الصلاة والمحبة تبنى الأوطان

نظمت جمعية "شباب الرجاء" Youth of Hope، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وبالتعاون مع منظمة مالطا لبنان ممثلة بمسؤولة الركيزة الإجتماعية لليا الخازن ملاط، ومكتب راعوية الشبيبة في الدائرة البطريركية في بكركي Bkerke Jeune، لقاء للمسنين حول مائدة محبة في الصرح البطريركي - بكركي.
بدوره، عبّر البطريرك الراعي، إلى عن فرحه لرعايته هذا اللقاء، وثقته الكبيرة وفخره بالجهات المنظمة لهذا اللقاء الذي "يعطي الصورة الأحلى والحقيقية لمجتمعنا والكنيسة"، شاكرا المسنين على "رسالتهم ألا وهي صلاتهم من خلال مسبحتهم لبنان صامد وقوي وإلا كان سقط منذ زمن، لأن السياسيين يهدمون الوطن، ولكن من خلال الصلاة والمحبة تبنى الأوطان".
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