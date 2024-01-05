انت الان تتابع خبر انطلاق رالي داكار السعودية 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتضمن الرالي 6 فئات، وهي: السيارات، الدراجات النارية، الدراجات رباعية العجلات "الكوادز"، إضافة إلى الشاحنات، والمركبات الصحراوية الخفيفة "تشالنجر"، والمركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "سايد باي سايد"، إلى جانب فئة داكار كلاسيك، إذ شهد اليوم تقديم المركبات، وفقا لتقاليد الرالي.وشهد اليوم بدء المرحلة التمهيدية من الرالي في محافظة العلا، والتي جرت منافساتها حول مخيم المبيت، ولمسافة 157 كلم، منها 27 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، بمشاركة 585 متسابقا وملاحا، على متن 418 مركبة، إذ جرى خلال هذه المرحلة، ترتيب نتائج انطلاق المرحلة الأولى.

وسجل السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق أودي، أول الانتصارات في فئة السيارات، بفارق 23 ثانية عن الأمريكي سيث كوينتيرو سائق تويوتا جازو، يليهم الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق برودرايف بي آر إكس، وخلفه زميله في الفريق البرازيلي ماركوس بوجمارت، فيما أنهى القطري ناصر العطية سائق فريق برودرايف بي آر إكس، هذه المرحلة في المركز 12؛ بسبب خطأ في الملاحة.

وفي فئة الدراجات النارية، نجح الدراج الإسباني توشا شارينا سائق فريق مونستر إنرجي هوندا، بتحقيق فوزه الأول في رالي داكار، متفوقا على صاحب المركز الثاني الأسترالي دانيال ساندرز دراج فريق "جازجاز"، بواقع 12 ثانية، كما حل البتسواني روس برانش دراج فريق هيرو ثالثا، بفارق 19 ثانية عن المتصدر، بينما اكتفى الأرجنتيني كيفين بينافيدس دراج "ريد بل كيه تي إم" وحامل لقب النسخة الماضية بالمركز التاسع، بعد إنهائه المرحلة بفارق 56 ثانية.

من جانبه، نجح الدراج الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو، من فريق دراجون، في الوصول أولا في فئة الدراجات رباعية العجلات "الكوادز"، مبتعدا عن مواطنه مانويل أندوخار دراج فريق دراجون رالي بواقع 28 ثانية، أما الفرنسي أليكساندر جيرو دراج ياماها حامل لقب النسخة الماضية، فقد جاء ثالثا، بفارق دقيقة و14 ثانية عن المتصدر.

واستطاع البولندي إريك جوكزال سائق فريق إنرجي لانيا حامل لقب العام الماضي في فئة تي 4، الحصول على المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية النموذجية، متفوقا على زميله ميشال جوكزال بـ20 ثانية، ليكمل البريطاني كريس ميكه سائق فريق "جرالي" عقد المراكز الثلاثة، بينما وصل الأمريكي أوستن جونز سائق فريق "كان إم فاكتوري" وحامل لقب النسخة الماضية في المركز الـ24، متأخراً بثلاث دقائق عن المتصدر.

وحسم الفرنسي كزافييه دي سولتريه سائق فريق "إس إل آر"، الفوز في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "سايد باي سايد"، متقدما على البرتغالي جواو فيريرا سائق فريق "كان أم فاكتوري" بفارق 15 ثانية، وعلى زميله في فريق "إس إل آر"، الفرنسي فلورنت فايساد بفارق 22 ثانية.

وفي فئة الشاحنات، وضع الهولندي يانوس فان كاسترين سائق فريق "بوس ماكينري تيم دي روي" حامل لقب الفئة بنسختها السابقة، بصمته في الاختبار الأول، متقدما بفارق 16 ثانية أمام التشيكي أليس لوبرايس سائق فريق "إنستافوركس لوبرايس براجا"، فيما أحكم الهولندي ميتشل فان دن برينك، سيطرته على المركز الثالث بفارق 45 ثانية عن المتصدر.

وتنطلق غدا السبت، منافسات المرحلة الأولى، والتي تمتد من العلا وحتى الحناكية، بمسافة 541 كيلو مترا، منها 414 كيلو مترا للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

