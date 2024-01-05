شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستعرض حصاد 2023.. الأمن السيبرانى وأنظمة ملاحة وزيادة سعته والطرق والمحاور أهم الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدولة المصرية طفرة غير مسبوقة في مجال التنمية الشاملة على كافة الأصعدة لاسيما خلال الفترة من عام 2014 وحتى الوقت الحالي، وتسعى وزارة الطيران المدني في ضوء إستراتيجية واضحة ترتكز على عدة محاور أساسية يأتي على رأسها: أعمال التطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات المصرية؛ والاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب بما يتناسب مع جهود الحكومة المصرية لمضاعفة أعداد الحركة الجوية والسياحية الوافدة، ومواكبة النقلة النوعية في مجال التحول الرقمي؛ بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية، هذا بالإضافة إلى دعم مساعي التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي..



أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها في شركة ميناء القاهرة الجوي: أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها في شركة ميناء القاهرة الجوي: كما تم تطوير وإعادة تأهيل مبنى الركاب رقم (۲) بمطار القاهرة الدولي، لتصبح الطاقة الاستيعابية للمبني سبعة ونصف مليون راكب سنوياً بدلاً من ثلاثة ونصف مليون راكب سنوياً، بما يواكب التطور المتلاحق في حركة الطيران المستقبلية، وبما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية لتحويل مطار القاهرة الدولي إلى مطار محوري لخدمة الركاب والطائرات والبضائع لاستيعاب معدلات المتزايدة للحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولمنافسة المطارات العالمية الأخرى.

كما جرى تنفيذ نظام كاميرات المراقبة الأمنية والتي تعمل بأحدث تقنية والخاصة بالكمائن والمناطق الحيوية والأسوار لرفع كفاءة النظم الأمنية لكافة المناطق الحيوية والأسوار بالمطار بما ينعكس بأثر إيجابي علي المنظومة المتكاملة لتأمين المطار بالكامل وتأمين السلامة والتشغيل.

فى حين جرى إحلال وتطوير منظومة مناولة الحقائب بمبني الركاب رقم (3) بميناء القاهرة الدولي من خلال تطوير ورفع كفاءة السيور، وتوريد أجهزة الكشف عن الحقائب ثلاثية الأعداد(CTX) مما يساهم بالإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة، ورفع مستوي المنظومة الأمنية للمطار وفقاً للمعايير الدولية.

كما تم تركيب بوابات بيومترية بمداخل مباني الركاب لتنظيم ومراقبة دخول العاملين بمطار القاهرة.

وتم الإنتهاء من مشروع إنشاء سور خرساني حول مطار القاهرة بدلاً من السور السلك لرفع المستوي الأمني للمطار وتحقيق أعلى درجات التأمين بالمطار .

وجرى رفع كفاءة محطات الإطفاء وتجهيزها بأحدث المعدات وسيارات إطفاء من أكبر الشركات العالمية.

وتواصل الشركة جهودها بمواكبة أحدث الأنظمة العالمية في مجال إدارة المطارات (SMART AIRPORTS)تتبنى سياسة مُثلى بتحقيق أهداف المحاور التنفيذية لإستراتيجية الوزارة نحو أعمال التطوير والتحديث لجميع أنظمة المطار بشكل دائم مما يضمن الكفاءة والقدرة على التعامل مع جميع التحديات العالمية؛ ومن بينها ما سيتم استعراضه في المحاور الأساسية التالية:

التنمية المستدامة :

كما حصل مطار القاهرة الدولي علي جائزة أفضل مطار في أفريقيا من فئة المطارات كبيرة الحجم للتنمية المستدامة والبيئة لعام ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤، وهو يعد أول مطار تم تزويده بتركيب محطة طاقة شمسية أعلي الجراج متعدد الطوابق بطاقة ٣٠٠ كيلو وات/ ساعة؛ وجاري استكمال المنظومة على مستوى المطار في مراحل متتالية.

وتم ربط جميع مباني الركاب بالمطار من خلال الناقل الآلي (APM) للركاب ويتم استخدامه مجانًا بدون رسوم؛ وكذا تحديث أسطول الأتوبيس الترددي (Shuttle Bus) لتسهيل عملية نقل الزوار والركاب بين المباني.

➢ شهادات واعتمادات:

كما حصل علي شهادة الاعتماد الصحي الدولي ضد الكورونا في ٢٠٢١ من المجلس العالمي المطارات حيث تم تجديدها في عام ٢٠٢٢ الي ٢٠٢٣ وتم تجديد شهادة الاعتماد للسلامة والصحة العامة لمدة 3 سنوات مرة أخري في عام 2023،، ويعد مطار القاهرة الدولي الأول والوحيد في افريقيا حصولا علي هذه الشهادة .

كما تم الحصول على شهادات الادارة المتكاملة ( الأيزو) بأحدث إصداراتها في مجال البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية لمده ٣ سنوات تنتهي في نهاية عام 2024، بالإضافة إلى حصول مطار القاهرة الدولي على شهادة الاعتماد الصحي للمطارات AHA من المجلس الدولي للمطارات ACI في فبراير ،2021 وتم الحصول على شهادة الاعتماد الصحي للمطارات Airport AHA Accreditation Health من المجلس العالمي للمطارات ACI لمدة عام، 2022

وجرى تجديد لشهادة AHA لمدة عام. 2023 تم الحصول على شهادة الاعتماد الصحي لجاهزية مطار القاهرة الدولي للسلامة والصحة العامة والأوبئة PHSRP من مجلس المطارات العالمي ACI لمدة 3 أعوام.

وشهد مطار القاهرة الدولي الأول أفريقياً في حركة الشحن الجوي لعام ،2019 فقد حصل مطار القاهرة الدولي على المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية لعام 2019 في نشاط الشحن الجوي، وهو المركز الذي حافظ عليه لثلاث سنوات متتالية -2015-2014 2016 وارتفعت حركة البضائع لمطار القاهرة لعام 2019 بنسبة 11.6 بالمائة، محققة 361.262 طن مقارنة بعام 2018 شهد مطار القاهرة الدولي ارتفاعاً كبيراً في معدلات حركة تشغيل الشحن الجوي خاصة في ظل انكماش الحركة الجوية بسبب جائحة كورونا، وفتح شركة مصر للطيران أسواق جديده داخل أفريقيا وبعض الدول الخليجية والأوروبية.

كما حصل مطار القاهرة على رخصة دائمة كمطار دولي يتم تجديدها كل ثلاثة اعوام بعد اجتياز التفتيش الدوري من قبل سلطة الطيران المدني المصري مما يؤكد استيفائه لتطبيق كافة الشروط والتشريعات والمعايير الدولية التي اعتمدتها سلطة الطيران للموافقة على منح المطارات المصرية للعمل كمطارات دولية اسوة بما هو متبع في جميع مطارات العالم.

ويعد مطار القاهرة الجوي حاصل على شهادات الأيزو المتكاملة (الجودة – البيئة - السلامة والصحة المهنية) في2021/11/17 وتم التجديد لشهادات الأيزو المتكاملة البيئة 2015/14001 – الجودة2015/9001 - أحدث مواصفات للسلامة والصحة المهنية2018/45001 لأحدث المواصفات الصادرة عالميا.

وحقق مطار القاهرة الدولي تحديا جديدا بأعلى نسبة في معدلات الرحلات الجوية وفي حركة السفر و الوصول منذ إنشائه بواقع 612 رحلة جوية وبإجمالى 82 ألف راكبا.

مشروعات تم تنفيذها في إطار الخدمات المقدمة للركاب:

❖ مشروع المشاية الكهربائية:

يقوم بالربط بين مباني الركاب رقم (۲) والجراج مُتعدد الطوابق بالمطار من خلال تنفيذ مشاية كهربائية بطول (450) متر وعرض (سبعة، ونصف) متر، كما أن المشاية مزودة بأحدث تقنية من كاميرات المراقبة والأنترنت وقد تم تزويدها بمساحات تجارية وعربات أخدم نفسك لخدمة الزوار والركاب كما أنها مزودة بأحدث تقنية تكنولوجية من كاميرات مراقبة وشاشات عرض الرحلات وخدمة الانترنت وأنظمة الحريق كما أن المشروع مكيف بالكامل لراحة المسافرين، وقد تم رفع كفاءة الجراج متعدد الطوابق ليستوعب أكثر من 2250 سيارة كما تم تزويدها بأحدث أنظمة كاميرات المراقبة، والإطفاء الألي ضد الحريق، كما أن الجراج مزود بساحة انتظار أمامية لخدمة حوالي 100 أتوبيس وميني باص، بهدف الحفاظ علي إنتظاميه العمل بما يدعم رفع كفاءة العمل والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للعملاء.

تطوير أنظمة مناولة الحقائب BHS مبنى الركاب رقم (3):

رفع الطاقة الاستيعابية للنظام بمرحلتيه إلى 12 ألف حقيبة / ساعة بدلاً من 4800 حقيبة / ساعة في النظام السابق، رفع القدرة التخزينية لسيور تخزين الحقائب المبكرة من 250 حقيبة إلى 1200 حقيبة لإتاحة امكانية تخزين الحقائب في نظام BHS قبل موعد فتح الرحلات الفحص الأمني للحقائب بنظام الفحص المقطعي ثلاثي الأبعاد للكشف على الحقائب، حيث توجد 4 مراحل فحص أمني للحقائب تشمل 6 أجهزة CTX تعمل بنظام الفحص المقطعي ثلاثي الأبعاد للكشف على الحقائب بطاقة استيعابية لكل جهاز حوالي 1500-1800 حقيبة/ساعة، بالإضافة إلى أعمال التكامل بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتغطية منطقة السيور بالكامل بأحدث أنظمة التحكم والمراقبة والمتابعة بكاميرات مراقبة CCTV في السفر والوصول، كذلك إنشاء محطة كهرباء جديدة لتغذية نظام السيور الجديد تحتوي على 2 محول كهربائي بطاقة كهربائية قدرتها 2 ميجا فولت امبير.

و مشروع تطوير الجراج متعدد الطوابق:

عدد خمسة طوابق بإجمالي 90000 مترمربع بمسطح 18000 متر مربع للدور وتزويده بساحة انتظار أمامية لخدمة حوالي 100 اوتوبيس الجراج يعمل بنظام Park System ؛ حيث يتم تعريف المستخدم الأماكن الشاغرة باللون الاخضر، ولكي يتم استخدام الجراج على الوجه الأمثل.

كذلك إنشاء محطة الطاقة الشمسية: تم إنشاء المحطة أعلى الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي قدرتها 300 كيلو وات / ساعة بهدف إنتاج الطاقة النظيفة.

❖ تعديل مسارات الطرق المؤدية: إلى مباني الركاب والجراج المتعدد الطوابق وتزويدها باللافتات والشاشات الإرشادية وتنسيق الموقع العام وتزويدها بالمساحات الخضراء، لظهور مطار القاهرة بالمظهر الحضاري اللائق.

❖ رفع كفاءة كافة بوابات تحصيل الرسوم لمطار القاهرة الدولي وتزويدها بأحدث أنظمة المحاسبة وقراءة لوحات السيارات وتسجيل بيانات المركبات.

و زراعة وصيانة وتأمين محور مروري طريق كابتن طيار / لطفية النادي: كما تم رفع كفاءة الطريق الجديد الواصل من بوابات تحصيل الرسوم وحتى بداية محور لطفية النادي، وتم رفع كفاءة الأسفلت وتزويده بأعمدة الانارة LED وتنسيق المزروعات وأضافة الإعلانات واللوحات الارشادية المضيئة، وتم تكليف جهاز مستقبل مصر بإنشاء سور بطول طريق لطفية النادي ناحية المهبط واستكمال زراعة الطريق على الجانبين لتحسين الرؤية البصرية.

وجاري توسعة وتطوير منطقة السفر الدولي ومنطقة المطاعم بمبنى الركاب 3 بهدف زيادة منطقة الاستراحات والمطاعم ومنطقة الترانزيت.

❖ تم رفع كفاءة وتطوير صالة 1 وصول ومنطقة الترانزيت العلوي بمبنى الركاب 1، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الشبكات والسماعات الصوتية ومخارج كميرات المراقبة والساعات المركزية وخدمة .wireless.

كما تم تجديد استراحة الـ CAC VIP LOUNGE E بمبنى الركاب رقم (3) سفر تنقسم الى الاستراحة الرئيسية واستراحة للمدخنين وإضافة منطقة relaxing area للركاب.

كذلك تطوير ورفع كفاءة استراحات مباني الركاب، في إطار حرص مطار القاهرة الدولي على رفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والمستقبلين والمودعين على سبيل المثال الاستراحة الحكومية بمبنى 3 Finger F-Finger G .

بالإضافة إلى رفع كفاءة ساحة انتظار السيارات الملحقة بفندق المريديان ليستوعب حوالي 40 اتوبيس سياحي و 285 سيارة ملاكي وكذلك ساحة انتظار السيارات الملحقة بمبنى كبار الزوار.

❖ تم إنشاء أسوار خرسانية حول مطار القاهرة الدولي من جوزيف تيتو إلى طريق السويس، ومن ناحية طريق العروبة على الجانبين، ومن ناحية جوزيف تيتو وعبد الحميد بدوي.

و تطوير كاونترات صالات السفر مبنى الركاب 1 بالإضافة إلى إحلال كامل لجميع أجهزة ترحيل الركاب وبوابات السفر بإجمالى 200 جهاز بمشتملاتهم طابعات بطاقات الصعود والحقائب،وتم تنفيذ زراعات مثمرة على جانبي امتداد طريق العروبة ومحور لطفية النادي، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي

و تجميل مطار القاهرة الدولي للظهور بالمظهر الحضاري اللائق من لاند سكيب ورفع كفاءة البوابات وتنفيذ عدد 4 لاند مارك.

كذلك شراء معدات ثقيلة ومعدات شفط المياه على سبيل المثال حفار - 2 نافوري - سلم اخلاء 44 مترمزود بمصعد - معدات تخطيط علامات ملاحية - معدة ازالة مطاط - سيارات جمع وكبس القمامة - معدة قياس معامل الاحتكاك - هراس تربة - سيارات كابينة مزدوجة - بلدوزر - سيارات تويوتا كوستر - ابراج انارة - سيارات مجهزة شفاط فاكيوم - لودر مفصلي - حفار - ونش 60 طن كما تم توريد معدات النظافة من مكانس كهربائية .

وفى مجال تأمين مطار القاهرة الدولي بالكامل بأحدث انظمة كاميرات المراقبة على سبيل المثال تأمين الاسوار - تأمين ساحات انتظار السيارات وبوابات الدخول والخروج ونقاط التأمين - مباني الركاب - الجانب الجوي - طرق ومحاور الاقتراب - مناطق BHS - المشاية الكهربائية والجراج المتعدد الطوابق)، وتوريد وتركيب عدد أجهزة X-RAY للكشف عن الحقائب.

كما تم إنشاء مبنى UPS والمولدات التابع لمحطة الكهرباء بالمدرج الأوسط.

وجاري توسعة تغطية خدمة الإنترنت (WIFI) لتشمل كل مساحات مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي لتحقيق أعلى جودة من الخدمة المقدمة للركاب بالمطار

كما تم تغطية منطقة المهبط بالمطار شبكة إنترنت (WIFI) لتأمين نقل الحقائب، كما تم زيادة سرعة الإنترنت المقدمة للركاب وتحديث أجهزة إنهاء الإجراءات الذاتية للركاب (SELF - CHECK) لمنع التكدس وتقليل التعامل البشري.

وتوسعه أعمال دهانات داخلية وخارجية لمبنى الرحلات الموسمية ورفع كفاءة الأرضيات .

كما تم مد شبكة ري فرعية من الخط الرئيسى قطر 10 بوصة لتغذية المزروعات بمحور كابتن لطفية النادي.

و توريد عدد كافي من عربيات أخدم نفسك لتطوير خدمات الركاب.

و تجديد دورات المياه بمباني الركاب على أعلى مستوى وإنشاء دورات مياه جديدة بصالة الوصول الدولي بمبنى ركاب 3 امام سير الحقائب 6

➢ التأمين والسلامة:

وجرى تحديث الأجهزة الأمنية بالمطار ورفع كفاءة أجهزة الـ X-Rayلتعمل

(بنظام Dual View )؛ بدلاً من نظامSingle View)) وتركيب أجهزة الكشف علي الأجسام (Body Scan) علي بوابات السفر للرحلات الدولية والتي تتطلب إجراءات أمنية خاصة، العمل بمنظومة حديثة للكشف على أثر المتفجرات (ETD) والكشف علي السوائل المتفجرة (LED)، بالأمتعة والمتعلقات الشخصية والأجهزة الإلكترونية للركاب طبقاً للتعليمات الأمنية الدولية.

و تم تطبيق نظام المراقبة الأمنية الحديثة من خلال الكاميرات (CCTV) لمتابعة الحالة الأمنية بكافة المواقع بالمطار..

كما تم توفير كاونتر لشرطة السياحة بصالات الوصول وكذا بمدخل صالة السفر بمباني الركاب لمتابعة للحالة الأمنية أثناء خروج ودخول الأفواج السياحية وأثناء صعودهم للحافلات المخصصة لهم.

و تم الإشتراك في منظومة تحديد الخانات الزمنية Slot Management التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بما يسمح لمطار القاهرة جذب عدد أكبر من شركات الطيران العالمية للعمل بالمطار وتسهيل حركة الربط بين الرحلات الجوية.

➢ تعظيم الإستفادة من خدمات التحول الرقمي:

كما قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتطبيق حزمه جديده من البرامج والتطبيقات الإلكترونية المؤمنة بمختلف القطاعات لتحقيق الإدارة الإلكترونية المتكاملة بالشركة للربط بين جميع قطاعات المطار من خلال شبكه معلوماتية متكاملة موحده وأمنه، ومن خلال تطبيقات حديثة تسهل عمليه الاتصال وتحقيق أعلى جودة من الخدمة المقدمة.

و تم ميكنة أعمال قطاع التنمية الادارية والموارد البشرية ممثلة فى تطوير منظومة البيانات – انشاء قواعد بيانات رقمية متكاملة شاملة فى مجالات التدريب وبيانات العاملين .

فى حين تم رفع كفاءة منظومة التسويق الخاصة بالخدمات المقدمة من القطاع لجميع الشركات العاملة بالمطار، مع تطوير منظومة تامين المعلومات والحفاظ على سريتها والتصدي لأي مخاطر يمكن التعرض لها.

وجرى إصدار التقرير الإحصائي النصف سنوي للحركة الكلية للرحلات والركاب 2023

وتم انشاء قاعدة بيانات الميكنه اعمال حجز السيارات الخاصة بكبار الزوار

كذلك تقديم خدمة اهلا للعملاء عبر الموقع الإلكتروني للشركة والدفع الكترونيًا.

➢ في مجال أنظمة الطيران:

و الانتهاء من تطوير أجهزة الكاونترات

و تم الاحلال الكلى الأجهزة خوادم إدارة الشبكة الداخلية بالمطار وزيادة تأمين وحوكمة الأنظمة داخل مباني المطار.

كذلك الانتهاء من تطوير أجهزة HHT وطابعات ترحيل الركاب

و إضافة شاشات عرض رحلات جديدة في بعض الأماكن الحيوية بالمطار .

و جرى تحديث أجهزة الخدمة الذاتية للركاب بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 2 ، واضافة خدمات ذاتية جديدة للركاب من خلال الأجهزة الحديثة.

كما تم التعاقد على توريد عدد 10 أجهزة SSBD أجهزة إنزال الحقائب يدويا لربطها على أنظمة BHS بمبنى الركاب 3 وذلك لتطوير أنظمة الخدمة الذاتية الخاصة بالركاب بالتكامل مع أنظمة السيور وجارى التوريد.

➢ في مجال تطوير الشبكات والبنية التحتية:

- التمكن من تطبيق التقنيات الذكية في إدارة الأنظمة، حيث تم الربط بين أنظمة تأمين الشبكات بالمباني 3/2 بنجاح خلال كابلات الفايبر بهدف تطوير أنظمة التأمين لتيسير تنفيذ خطط التطوير المستقبلية للأنظمة بجميع المباني.

- تم التعاقد مع شركة AVIT لتحديد أنظمة الـ Wireless بمبنى الركاب 1-3 والصالة الموسمية حيث تم الانتهاء من اعداد وتهيئة البنية التحتية بالمباني تمهيدا للتركيب والتشغيل وتم توفير انظمه واجهزه الاتصالات IP Telephony بجميع المباني والعمل على ربطها بشبكة معلومات.

- تزويد بوابات السفر بمبنى 3 داخل المنطقة الجمركية بجميع خدمات شبكة المعلومات.

➢ في مجال التامين السيبراني:

تم دعم خطة المراقبة الأمنية لجميع الأنظمة التشغيلية بالمطار وتطوير رخص حماية شبكة المعلومات والبريد الإلكتروني من الفيروسات وربطها ببرامج أخرى لرفع مستوى الحماية لكافة الأنظمة؛

و رفع كفاءة الصالة الموسمية وقد تم إحلال منظومة انذار الحريق وتركيب أجهزة جديدة وتأمين الصالة الخارجية بمنظومة الإنذار.

كذلك تعديل ورفع كفاءة منظومة الإطفاء الألى لمحطة باور بلانت 2 .

و التوسع في تركيب أنظمه الابواب الإلكترونية في الاماكن الحيوية بالمطار.

و في إطار خطة تحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، بما يتماشى مع هدفها في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028؛ حيث أنه من المُخطط تحويل مطار القاهرة لمطار محوري للركاب والبضائع حيث سيتم إنشاء مبنى ركاب، رقم (٤) بمطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية ٣٠ مليون راكب سنويا، وكذلك مخطط انشاء مدينة للبضائع واللوجستيات بمطار القاهرة لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى لحركة الشحن الجوي ومحورا رئيسا لحركة التجارة العالمية.