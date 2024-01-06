انت الان تتابع خبر أسعار النفط تنهي الأسبوع الأول من العام الجديد على ارتفاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وزاد سعر العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.17 دولار أو ما يعادل 1.51 بالمئة ليبلغ 78.76 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.62 دولار أي ما يوازي 2.24 بالمئة لتسجل 73.81 دولار للبرميل، بحسب رويترز.ويتجه كلا الخامين القياسيين لإنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع ليعوضا الخسائر التي منيا بها يوم الخميس نتيجة الزيادات الكبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية.

وقالت شركة الشحن العملاقة ميرسك إنها ستحول مسار جميع سفنها بعيدا عن البحر الأحمر في المستقبل المنظور، محذرة العملاء من اضطرابات.

وقال جون كيلدوف المسؤول بشركة أجين كابيتال إل.إل.سي إن تقريرا للحكومة الأمريكية يظهر نمو التوظيف في ديسمبر كانون الأول سيدعم الطلب في العام المقبل.

ووظف أصحاب العمل في الولايات المتحدة عددا أكبر من المتوقع من العمال في ديسمبر كانون الأول، في حين دفعت زيادة الأجور بقوة الأسواق المالية إلى التراجع عن توقعاتها ببدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة في مارس آذار

