طقس مستقر حتى بعد ظهر الثلاثاء حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر الثلاثاء حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حالياً فوق ايطاليا والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي الى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وامطار غزيرة وعنيفة أحيانا اعتباراً من يوم الأربعاء مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وثلوج على الجبال ويستمر حتى مساء يوم الجمعة حيث يخف تأثيره نسبياً.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين ١١ و ١٩ درجة، طرابلس بين ٠٩ و ١٧ درجة، وفي زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها كما تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار وتنشط الرياح أحياناً مع ظهورطبقات خفيفة من الغبار، ترتفع نسبة الرطوبة ليلاً ويتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهرويتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم مساءً فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خفيفة وموحلة في بدايتها تشتد غزارتها ليل الثلاثاء/الأربعاء مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق .

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب بشكل كثيف أحياناً على المرتفعات تسوء معه الرؤية ، تتساقط أمطار متفرقة ، تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر وتكون مترافقة بعواصف رعدية، رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٦٠كلم/ساعة وتساقط لحبات البرد مع التحذير من تشكل السيول على الطرقات وانجرافات التربة ، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر خلال النهار وتلامس ليلاً ال ١٥٠٠ متر مع انخفاض درجات الحرارة.

الخميس: غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة ويبقى التحذير من تشكل السيول على الطرقات، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق ومن المتوقع ان تلامس ال ١٢٠٠ متر خلال الليل.