انت الان تتابع خبر توجيه حكومي جديد يخص احتساب فوائد القروض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر حكومي، الثلاثاء، عن توجيه جديد يخص احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين.

وقال المصدر في حديث صحافي، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوجه وزارة المالية والبنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية والأهلية بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين".

وأضاف المصدر أن التوجيه يتم "باستعمال أسلوب الفائدة البسيطة التناقصية بدلا من الأسلوب التراكمي الذي يحمل المقترض أعباء تثقل من كاهلهم".