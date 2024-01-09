تفاصيل بروتوكول بين القومي للبحوث وجامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلن المركز القومي للبحوث تفاصيل توقيع الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث بروتوكول تعاون مع الدكتورة هبة فاروق سالم، رئيس جامعة أكتوبر التكنولوجية دعما لتوثيق علاقات التعاون العلمى والثقافى بين الجهتين.

جاء ذلك من منطلق حرص كل منهما على تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة لهما، وإعداد كوادر علمية، وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة والاستفادة من مخرجاتها بما يخدم خطط التنمية فى المجتمع، وفق بيان اليوم.

حضر التوقيع الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، وعدد من عمداء المعاهد بالجهتين.

يهدف البرتوكول إلى تحديد التعاون المشترك فى كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك ويشمل بالأخص: الأبحاث والمشروعات المشتركة بما يتيح الإستفادة من التمويل المحلى والدولى وأنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين من ناحية والصناعة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمركز فى الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية وخاصة فى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية للدولة.

يقوم الجانبان بتوفير كافة الإمكانات العلمية والمعملية لمنتسبى الجامعة والمركز بما يعظم المخرجات لدى جميع الأطراف.

وقال رئيس المركز إن مجالات التعاون تشمل أيضا تبادل الطلاب والعلماء والخبراء، والتدريب فى المراحل الدراسية والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية.

و أضافت رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية أن نطاق التعاون وفقا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية والإستفادة من الطاقات البشرية والمراكزالبحثية والإستشارية وأن جامعة أكتوبر التكنولوجية تتطلع دائماً الى التعاون المثمر والمنتج مع المركز القومى للبحوث.