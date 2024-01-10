انت الان تتابع خبر البرلمان يعتزم عقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات الاميركية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توسع نطاق الحديث عن ملف تواجد قوات التحالف الدولي، حيث تصاعد منسوب الرفض لتواجد تلك القوات من قبل الاوساط النيابية التي تعتزم عقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات الاميركية والتي تعد انتهاكا لسيادة البلد .



الجلسة المقررة حازت على عدد كبير من التواقيع التي جمعها المشروعون لعقدها ومناقشة قرار اخراج القوات الاجنبية من البلاد والصادر من قبل البرلمان عام الفين وعشرين والزام الحكومة بتنفيذه .