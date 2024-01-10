تراجع معدل التضخم الأساسي للمرة السادسة على التوالي إلى 34.2% في ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من جانب البنك المركزي- إلى 34.2% في ديسمبر الماضي مقارنة بـ 35.9% في نوفمبر الماضي وذلك للمرة السادسة على التوالي.

وبحسب بيانات التضخم الأساسي الصادرة على موقع البنك المركزي اليوم، سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلا شهريا بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدلا شهريا بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 1% في نوفمبر 2023.

بدأ التضخم الأساسي في التراجع من أول يوليو الماضي بعد أن سجل رقما قياسيا في يونيو الماضي عند مستوى 41% قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيا.

كان الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء أعلن صباح اليوم تراجع المعدل السنوي للتضخم العام على مستوى المدن إلى 33.7% في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 34.6% في نوفمبر السابق له.

ويستبعد البنك المركزي في احتساب التضخم الأساسي بعد الموازين المأخوذ بها في التضخم العام مثل أسعار السلع سريعة التقلب كالخضراوات والفاكهة والسلع المسعرة إداريا مثل البنزين.

ولا يزال التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2024 على أن يصل إلى 5% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الأخير في 2026.