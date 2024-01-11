أفادت قناة "المنار"، عن غارة إسرائيلية على بلدة حانين في جنوب لبنان. ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليوميّة على جنوب لبنان، تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر غارة إسرائيلية على بلدة حانين في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.