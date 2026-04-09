تحديث توقع سعر الذهب اليوم 09-04-2026

قاوم سعر الزوج بتداولاته الأخيرة العوامل السلبية مستندا لتشكيل مستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي لمستوى قوي عند 0.8980 ليمكنه ذلك من تفعيل الهجوم التصحيحي الصاعد لنلاحظ انجذابه حاليا نحو 0.9235 ليتقرب من المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 0.9310.

حاليا وبمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي الإضافي وبتشكيل مستوى 0.9145 لدعم إضافي, فإن هذه العوامل تدعونا لترجيح المزيد من المحاولات التصحيحية الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها للمقاومة المستقرة عند 0.9310 والتي بتجاوزه قد يمنح السعر فرصة للانتقال للمسار الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.9165 و 0.9310

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع