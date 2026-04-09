تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 09-04-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة الصلب 71,500$، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرارها، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.