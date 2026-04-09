تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 09-04-2026

عاود سعر الإيثيريوم (ETHUSD) التراجع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة المهم 2,195$، ليستكمل محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر.