كركي كلف مكاتب البترون وتبنين وبتغرين قبض اشتراكات الفئات الخاصة

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي في بيان، انه "بناء على ضرورات العمل التي تقضي بتسهيل معاملات المواطنين، وبخاصة أولئك الذين خرجوا قسرا من بلداتهم في جنوب لبنان بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، واستكمالا منه في مسار تحديث وتحسين آليات تقديم الخدمات للمضمونين وأصحاب العمل لاسيما "عن بعد" والتي فعلت مؤخرا عبر الخدمات التي يوفرها موقع الصندوق الالكتروني الرسمي التفاعلي، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي بتاريخ 9/1/2024 و 10/1/2024 قرارين حملا الرقمين 6 و7 قضى بموجبهما تكليف كل من مكتب البترون ومكتب تبنين بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصة، (مختارين، أطباء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين) وذلك اعتبارا من 15/1/2024، طالبا إلى جميع المسؤولين المعنيين في الصندوق اتخاذ كافة القرارات الإدارية والتقنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار وبخاصة لناحية تعديل برامج المكننة".

ويأتي هذان القراران عطفا على قرار مثيل لهما حمل الرقم 605 كان قد أصدره المدير العام للصندوق بتاريخ 2023/9/26 قضى بموجبه تكليف مكتب بتغرين المحلي بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصة أيضا.

واشارت الى ان "كذلك يعمل كركي على إصدار قرار إضافي يعنى بمكتب جزين كي يكلفه بالمهام عينها فور تأمين المستلزمات الضرورية لذلك"، مؤكدة انه "سوف يقوم بكل ما يلزم من خطوات تطويرية حتى دقائق الأمور من أجل إعادة انتظام العمل في الصندوق فيتمكن مجددا من لعب دوره كصمام للأمان الصحي والإجتماعي لثلث الشعب اللبناني".

وفي هذا السياق، يذكر كركي أنه سبق وأصدر بتاريخ 18 نيسان 2023 تعميما حمل الرقم 771 قضى بموجبه السماح للفئات الخاصة (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين) بتسديد اشتراكاتهم في أي مكتب من مكاتب الصندوق وليس حصرا في مكتب تبعيتهم وذلك من أجل التخفيف عنهم عبء أكلاف الانتقال والنقل وبخاصة في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة.