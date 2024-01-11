الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم مع أمطار مترافقة بعواصف رعدية وتساقط ثلوج بدءًا من 1600 متر

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "منخفضًا جوّيًّا متمركزًا فوق قبرص، يؤثّر على ​لبنان​ ويكون مصحوبًا بكتل هوائيّة باردة وثلوج على الجبال، مع ​أمطار​ غزيرة تؤدّي إلى تشكّل السّيول وانجراف في التّربة، واشتداد في سرعة الرّياح".

وحذّرت في نشرتها الصّباحيّة، من "الانجرافات بالتّربة وتشكّل السّيول وارتفاع منسوب الأنهار يومَي الجمعة والسّبت"، مشيرةً إلى أنّ "كميّة المتساقطات المتوقّعة حتّى بداية الأسبوع المقبل تتراوح بين 120 و250 ملم، وأنّ معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر كانون الثّاني يتراوح بين 11 و19 درجة مئويّة في بيروت، بين 9 و17 درجة في طرابلس، وبين 3 و13 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الخميس غائم، مع انخفاض بدرجات الحرارة الّتي تصبح دون معدّلاتها الموسميّة، ويتشكّل ​الضباب​ الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرّؤية. تتساقط أمطار غزيرة جدًّا أحيانًا خاصّةً فترة قبل الظّهر، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود الـ60 كلم/ساعة، خاصّةً في المناطق الشّماليّة ويرتفع معها موج البحر لحدود المترين. كما تتساقط حبّات البرد وتتشكّل السّيول على الطّرقات، وتتساقط ​الثلوج​ لتلامس ارتفاع 1500 متر وما فوق، على أن تخفّ حدّة الأمطار والثّلوج خلال المساء مع حدوث بعض الانفراجات".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الجمعة غائم إجمالًا، دون تعديل بدرجات الحرارة، وضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط الأمطار وتشتدّ غزارتها من بعد الظّهر، وتكون مترافقة بعواصف رعديّة ورياح ناشطة تشتدّ أحيانًا لتقارب سرعتها الـ75 كم/س؛ مع ارتفاع موج البحر لحدود 3 أمتار. يبقى التّحذير من تشكّل السّيول على الطّرقات، كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع السّبت غائم إجمالًا، مع ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرّؤية، وترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط وتبقى دون معدّلاتها. تتساقط أمطار تكون غزيرة وعنيفة أحيانًا، مترافقة بعواصف رعديّة ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا لتقارب سرعتها الـ80 كم/س خاصّةً شمال البلاد، وارتفاع موج البحر لحدود الـ3 أمتار؛ كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأحد غائم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحيانًا خلال فترة قبل الظّهر، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة؛ كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. تخفّ حدّة الأمطار والثّلوج اعتبارًا من الظّهر، مع حدوث انفراجات خلال النّهار، ويتشكّل الجليد على الطّرقات الجبليّة خلال اللّيل اعتبارًا من ارتفاع 1300 متر؛ لذا يُرجى التّحذير من خطر الانزلاقات".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 20 و40 كم/س وتشتّد أحيانًا لحدود الـ55 كم/س، الانقشاع سيّئ إجمالًا بسبب غزارة الأمطار وتشكّل الضّباب الكثيف، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 75 و90%، حال البحر مائج إجمالًا؛ وحرارة سطح المياه 21 درجة مئويّة".