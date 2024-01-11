علامة التقى فرونتسكا: لبنان لم يخرق القرار 1701 ويصر على بناء أفضل العلاقات مع اليونفيل

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، في آخر التطورات في المنطقة، ولا سيما مع استمرار آلة الحرب الاسرائيلية في غزة وجنوب لبنان".
وشدّد علامة على "ضرورة وقف العمليات العسكرية الاسرائيلية أولًا قبل الدخول في أي اقتراحات أو مخارج يقدمها الموفدون الذين يحضرون إلى بيروت والمنطقة"، مؤكدا أن "لبنان لم يخرق القرار الأممي 1701، ويحترم مندرجاته ويصر على بناء أفضل العلاقات مع اليونفيل في الجنوب، وفي المقابل تأتي الخروق من إسرائيل منذ ولادة هذا القرار عام 2006 إلى اليوم".
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