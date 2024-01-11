أبو زيد: نتمنى تغليب المفاوضات والحل السياسي على أي تصعيد عسكري يبيّت له العدو

أشار النّائب السّابق أمل أبو زيد، إلى أنّ "لبنان يشهد في هذه الأيّام سباقًا بين التّصعيد الميداني، وحركة موفدين دوليّين لتفادي أيّ توسيع لرقعة المواجهات العسكريّة".
وتمنّى، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "تغليب المفاوضات والحلّ السّياسي على أيّ تصعيد عسكري يبيّت له العدو الإسرائيلي، على أن يحفظ أيّ حلّ أمن واستقرار جنوبنا الغالي، وأيضًا سيادة لبنان الكاملة".
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