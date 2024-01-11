اسطفان عن "التقصير بدفع رواتب السلك الدبلوماسي": لحل سريع وشفاف ولن نقف مكتوفي الأيدي

شدّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​الياس اسطفان​، على أنّ "التّقصير في دفع رواتب السّلك الدّبلوماسي، غير مبرّر وغير مقبول، وهو مسألة جدّيّة ذو أهميّة قصوى، تتطلّب اهتمامًا فوريًّا من الحكومة ال​لبنان​ية".

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّه "يجب على ​وزارة الخارجية والمغتربين​ و​وزارة المالية​ توضيح الأسباب لهذا التّقصير والتّأخير في دفع رواتب السّلك الدّبلوماسي، وحلّ المشكلة بأسرع وقت ممكن"، مشيرًا إلى "أنّنا نعتمد على دبلوماسيّينا لتمثيل لبنان بشكل لائق ومحترَم في الخارج، ومن غير المعقول تركهم دون رواتب لأشهر".

وركّز اسطفان على أنّ "هذا الوضع يحتاج إلى حلّ سريع وشفّاف"، جازمًا "أنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي وسمعة لبنان تُداس بسبب الإهمال والتّسيّب!".