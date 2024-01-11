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الكرملين يخاطب البيت الأبيض: المساس بالأصول الروسية له عواقب وخيمة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لم تخطر موسكو بدعم إدارة البيت الأبيض لقرار مصادرة الأصول الروسية، مشيرًا إلى أنه لا توجد قنوات اتصال تقريبًا مع واشنطن.

أوضح بيسكوف، في تصريحات صحفية، بحسب الصفحة الرسمية على تويتر  “نحن نتحدث عن بيان استفزازي للغاية، يعلن عن إمكانية اتخاذ إجراءات غير قانونية فيما يتعلق بممتلكاتنا وأصولنا.. وهذا أمر ستكون له عواقب وخيمة”.

فيما لفت المتحدث باسم الكرملين، إلى أن “المصادرة الأمريكية للأصول الروسية ستكون خطوة لتقويض سلطة النظام المالي الدولي وثقة المستثمرين الدوليين”.

أضاف أن "واشنطن تحاول الضغط على الدول الأوروبية بشأن مصادرة الأصول الروسية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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