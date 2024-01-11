وزير الصحة يدعو لاستمرار وصول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، في مؤتمر النداء الإنساني لدعم قطاع غزة، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور يونس الخطيب، رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، وممثلي الحركة الدولية للصليب الأحمر، وممثلي العديد من المنظمات والجمعيات الدولية وممثلي السفارات والأمم المتحدة في مصر.

في بداية المؤتمر، وقف الجميع دقيقة حدادًا على أرواح الأشقاء الفلسطينيين، وشهداء الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدات الإنسانية، والذين لقوا حتفهم منذ بداية الأحداث.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، الشكر للشركاء سواء الفرق الطبية أو جمعيات ومنظمات المجتمع المدني إقليميا ودوليًا، وشركاء التنمية من شركات القطاع الخاص، تلبية لنداء المساعدة وتقديم الموارد للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى سبل الدعم للمصابين والجرحى وتحديدا الأطفال، ودعا جميع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهود لاستمرار وصول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض جهود الدولة المصرية، بالاضافة للتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لوصول المساعدات الطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتابع على مدار الساعة أزمة غزة من خلال غرفة تحكم، ويجرى من خلالها التواصل مع كل المستشفيات التي تستقبل المصابين والجرحى من القطاع.

وأشار "عبد الغفار"، أنه تم عرض فيلم تسجيلي تضمن الجهود الطبية التي قدمتها مصر للأشقاء، ومنها استقبال المصابين والجرحى في المستشفيات المصرية، بالإضافة إلى الأطفال الخدج الذين تم نقلهم إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة عبر الإسعاف الطائر لتلقي العلاج وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعرض الفيلم التسجيلي آراء الأشقاء في مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر أولت أهمية بالغة للتكاتف والعمل المنسق لتخفيف معاناة الأشقاء، ويظل موقف مصر واحدًا راسخًا، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في البقاء آمنين في أراضيهم، مشيرة إلى أن مصر وجهت كل الجهود والموارد لتقديم الدعم اللازم وتلبية احتياجات السكان في القطاع، معلنة الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة لهم في هذه الظروف العصيبة والعمل بكامل القوة لاستمرار هذا الجسر الإنساني من المساعدات الإنسانية والإغاثية لتصل إلى كل شخص داخل القطاع.

وأكد الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أهمية الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر المصري لدعم الأشقاء في فلسطين، واستعرض بيانات إحصائية عن حجم المساعدات الطبية والموارد الغذائية التي تم استقبالها في المطارات والموانئ البحرية والبرية المصرية، وتم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لإرسالها لسكان القطاع.

من جانبة، وجه الدكتور يونس الخطيب، رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، الشكر للدولة المصرية قيادة وشعبا وحكومة، وكل الأجهزة والجهات والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية التي تصل للأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر رفح البري تلعب دورًا مهمًا خلال تلك الأزمة، ودعا الجهات الدولية التي ترغب في إيصال المساعدات للتنسيق ووضع آلية عمل للوقوف على الاحتياجات المطلوبة والتي تتغير بتصاعد أعمال العنف، وتدمير المستشفيات ومحطات الوقود، والمباني السكنية، والبنية التحتية بشكل كامل.

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