انت الان تتابع خبر سيرا على الاقدام.. أهالي البصرة يتوجهون الى بغداد لأداء زيارة الامام الكاظم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، ان "القافلة انطلقت من محافظة البصرة اقصى جنوب، العراق الى، مدينة الكاظمية المقدسة في بغداد انطلقت المسيرة السنوية لموكب أهالي ناحية شيخ سعد، لتجسيد تشبيه الامام موسى بن جعفر عليه السلام عندما، تم نقله من قبل هارون الرشيد من سجن البصرة الى سجن بغداد".وأضاف: "حيث يستمر المسير نحو 30 يوما تقريبا، قاطعين مسافة اكثر من 500 كم"، موضحا ان "القافلة تنطلق من البصرة وتمر في محافظات ميسان والكوت وغيرها من المناطق".

الصور ادناه: