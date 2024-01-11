كتائب القسام تتبنى استهداف قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة الياسين

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، عن استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة "الياسين 105" والاشتباك معها بالأسلحة الرشاش ووقوعها بين قتيل وجريح.

قالت كتائب القسام، في بيان عسكري، منشور على صفحتها الرسمية: "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة "الياسين 105" والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وأوقعوها بين قتيل وجريح في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

أضافت القسام: "استهدفنا دبابة ميركافا وناقلة جند صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محيط الجامعة الإسلامية جنوب شرق مدينة خان يونس".