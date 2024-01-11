أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في الساعة 15:00 من تاريخ 09/01/2023، حصل إشكال وتضارب في زوق مصبح بين كلّ من: "ر. ك." (مواليد عام 1989، لبناني) و"ع. ق." (مواليد عام 1996، لبناني)، وذلك على خلفيّة اتّهام الأوّل للثاني بسرقة ساعة ذهبيّة عائدة له".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتحقيق مع (ع. ق.) من قبل عناصر فصيلة زوق مصبح في وحدة الدرك الإقليمي، أنكر في البدء قيامه بسرقة السّاعة، واتّهم (ر. ك) بسرقة جهاز محمول "لابتوب" عائد له. ولكنّه ما لبث أن اعترف بحيازته كميّة من المخدرات في منزله الكائن في زوق مصبح"، مشيرةً إلى أنّ "بالتحقيق مع (ر. ك) أنكر قيامه بسرقة الجهاز المحمول، وأقرّ بسرقة كميّة من المخدّرات من منزل (ع. ق.)".
وكشفت الشّعبة أنّ "على الفور، انتقلت دوريّة من الفصيلة إلى منزل (ر. ك.)، حيث تمّ العثور على مواد مخدّرة نوع "ماريجوانا". كما تمّ العثور على سطح البناء الذّي يسكنه، على كميّة من المواد الممنوعة عبارة عن: 3،5 كلغ من مادة حشيشة الكيف، 800 غ. من مادة الماريجوانا، 12 حبّة ملوّنة ومجهولة النوع، 10 حبّات بيضاء اللون، فرّامتا حشيش، ميزانان، دفترا ورق لف سجائر، ومبالغ ماليّة بالعملة السوريّة".
وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أجري بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتحقيق معها، بناءً على إشارة القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف شخصين بجرائم سرقة ومخدرات وضبط كمية منها على سطح منزل أحدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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