رئيس حزب "شاس": الجيش الاسرائيلي سيبقى في قطاع غزة بقوات كبيرة لسنوات

اعلن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي في تصريحات أدلى بها اليوم لإذاعة إسرائيلية، إن "النية هي البقاء في قطاع غزة بقوات كبيرة لسنوات، حتى نتأكد أن التهديد قد زال ولم يعد رؤساء حماس موجودين هنا".

وأوضح رئيس حزب "شاس" بانه "من يتحدث علنا عن نقل السكان في غزة إلى مكان آخر وعودة الاستيطان اليهودي، يتسبّب بضرر هائل للدولة اليهودية، فإنه يثير مرة أخرى دون داع، القضية الفلسطينية برمّتها". وتابع: "لقد رأينا اليوم في لاهاي كيف يستغلون كل بيان، والحكماء حذرون في كلماتهم".