اعلن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي في تصريحات أدلى بها اليوم لإذاعة إسرائيلية، إن "النية هي البقاء في قطاع غزة بقوات كبيرة لسنوات، حتى نتأكد أن التهديد قد زال ولم يعد رؤساء حماس موجودين هنا".
وأوضح رئيس حزب "شاس" بانه "من يتحدث علنا عن نقل السكان في غزة إلى مكان آخر وعودة الاستيطان اليهودي، يتسبّب بضرر هائل للدولة اليهودية، فإنه يثير مرة أخرى دون داع، القضية الفلسطينية برمّتها". وتابع: "لقد رأينا اليوم في لاهاي كيف يستغلون كل بيان، والحكماء حذرون في كلماتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حزب "شاس": الجيش الاسرائيلي سيبقى في قطاع غزة بقوات كبيرة لسنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.