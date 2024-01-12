انت الان تتابع خبر كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في البيان الذي ورد لـ الخليج 365، أن "ساكو تمادى في تصريحاته وكتاباته التي يتناول فيها باسهاب وتجريح كنيستنا السريانية الكاثوليكية بشكل عام تارة بشخص غبطة بطريركها وتارة أخرى بشخص عدد من اساقفتها في العراق وطورا وخاصة بشخص صاحب السيادة مار افرام يوسف عبا رئيس أساقفة بغداد وأمين سر السينودس المقدس والكنيسة السريانية الكاثوليكية".



وأضاف البيان، "ان مار افرام يوسف عبا يعبر عن عميق المه وشديد اسفه لما طال ويطال الكنيسة السريانية الكاثوليكية في العراق من تجريح واهانة واستهتار من جراء التهجم المستمر والمتكرر من ساكو".