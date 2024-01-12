بلينكن : إقامة دولة فلسطينية أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس 11 يناير 2024 ، إن "إتاحة الطريق لإقامة دولة فلسطينية هي أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار في المنطقة على نطاق أوسع وعزل إيران ووكلائها".

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وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة في ختام جولته الإقليمية : "أكملنا للتو محطتنا العاشرة في جولة استمرت 7 أيام في المنطقة، وقد ركزنا خلالها على عدد من الأهداف الرئيسية، ومنها منع انتشار الصراع، وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها، وزيادة الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن".

وأكد بلينكن أن "إتاحة الطريق لإقامة دولة فلسطينية هي أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار في المنطقة على نطاق أوسع وعزل إيران ووكلائها".

وقبل مصر، شملت زيارات بلينكن تركيا واليونان والسعودية والأردن وقطر والإمارات وإسرائيل والضفة الغربية والبحرين، في جولة تعد الخامسة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

المصدر : وكالات