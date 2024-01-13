أمريكا والصين تجريان مناقشة بناءة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية

ياسر رشاد - القاهرة -

أجرت الولايات المتحدة والصين مناقشة بناءة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك مجالات التعاون المحتملة ومجالات الاختلاف.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ورئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو جيان تشاو في واشنطن العاصمة.

وأكد بلينكن مجددا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي بحر الصين الجنوبي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك حرب روسيا ضد أوكرانيا وكوريا الشمالية وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والدفاع عنها في البحر الأحمر وتجنب المزيد من التصعيد.

كما أكد بلينكن من جديد أهمية مواصلة تنفيذ التقدم المحرز في القضايا الرئيسية في القمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج في كاليفورنيا نوفمبر 2023، ولا سيما التعاون في مكافحة المخدرات والاتصالات بين الجيشين.

وشدد على أهمية حل قضايا المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلما أو الخاضعين لحظر الخروج في الصين، وأثار مخاوف الولايات المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، أكد الجانبان أهمية الاستمرار في الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين.