القسام تعلن استهداف 4 دبابات إسرائيلية شرقي خان يونس بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت كتائب عز الدين القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم السبت استهداف 4 دبابات إسرائيلية شرقي خان يونس في قطاع غزة.

يأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ99 والذي تسبب في سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، إلى جانب تدمير البنية التحتية والمرافق، مع قطع خدمات الوقود والكهرباء والمياه عن القطاع الذي يأوي ما يقرب من 2.3 مليون فلسطيني.

وفي سياق متصل استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، في اليوم التاسع والتسعين من العدوان.

وأفادت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني، بانتشال طواقم الدفاع المدني جثامين 20 شهيدا، بينهم أطفال، ونساء، إثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الدرج بمدينة غزة، وقبل قليل، استشهد 3 أشخاص، وأُصيب آخرون بجروح، في قصف مسيرة إسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ووصل عدد من الجرحى لمستشفى ناصر، جراء قصف مدفعي عنيف وسط وجنوب خان يونس، وشنت طائرات الاحتلال حزاما ناريا على قزان النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل في حي الدعوة شمال النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

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