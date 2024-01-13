زاخاروفا: موسكو لن تتخلى عن المواطنين المرحلين من لاتفيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على ترحيل المتقاعد الروسي بوريس كاتكوف من لاتفيا أن "موسكو لن تتخلى عن المواطنين المرحلين من لاتفيا"، مشيرة الى ان "الحكم الذي أصدرته السلطات ينتهك بشكل صارخ مبدأ "عدم فصل" الأسر".
وشددت على أن "الإجراء الذي اتخذته السلطات اللاتفية ينتهك أحكام الاتفاقية الحكومية الروسية اللاتفية حول الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين الروس وأفراد أسرهم منذ عام 1994".
وأشارت إلى أن "منظمات حقوق الإنسان الدولية ستتجاهل على الأرجح حالة أخرى من السياسات التمييزية ضد الروس".
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