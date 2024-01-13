أعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل رائد بقوات الاحتياط في معارك وسط قطاع غزة". والرائد (احتياط) دان فيدنباوم (24 عاما) من رعنانا، مقاتل في "الكتيبة 5037" التابعة للواء "يفتاح" (11). كما أعلن الجيش "إصابة ضابطين وجندي بجروح خطيرة في معارك جنوبي ووسط القطاع". وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي، مقتل 521 بين ضباط وجنود منذ السابع من تشرين الاول 2023..

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي اعلن مقتل رائد بقوات الاحتياط في معارك وسط قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.