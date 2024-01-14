"نفّذته عجوز".. إصابات بحادث دهس خلال تظاهرة لدعم فلسطين في اسكتلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

ألقت شرطة العاصمة الاسكتلندية إدنبرة، بعد ظهر اليوم، القبض على امرأة تبلغ 70 عاما بعدما دهست بسيارتها حشد من المتظاهرين الداعمين لفلسطين، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوفهم، وفق ما ذكرته صحيفة "تليجراف" في تقريرها.

وقال مسؤول أمني إنه تم استدعاؤهم بعد تلقي بلاغ يفيد بتورط سائق سيارة في حادث "تصادم" مع عدد من المارة خلال المظاهرة، مشيرا إلى أن عددا من المارة أصيبوا بجروح طفيفة لا تستلزم رعاية طبية.

وأكد المسؤول الأمني أن العجوز المتورطة في الحادث وُجهت إليها اتهامات فيما يتعلق بجريمة القيادة المزعومة.

وكان مئات المتظاهرين احتشدوا في شارع ذا ماوند ونورث بانك ظهر السبت، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ويأتي الحادث بالتزامن مع خطط لتنظيم تظاهرات في مناطق متفرقة من اسكتلندا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.